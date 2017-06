Juventus scatenata: Caldara e Gagliardini in arrivo dall'Atalanta

La rosa della Juventus è senz'altro una delle più competitive in Europa, ma ciò nonostante la società è sempre sul pezzo per cercare di cogliere le opportunità più interessanti sul mercato. E, proprio in questo ottica, i bianconeri hanno bloccato Mattia Caldara, come riportato dal nostro esperto Paolo Bargiggia. L'acquisto del difensore dell'Atalanta è stato formalizzato, di fatto, oggi in occasione dell'assemblea della lega calcio. Per arrivare al 22enne bergamasco, Marotta e Paratici hanno chiuso un'operazione molto laboriosa: la base è di 15 milioni di euro, ma con bonus e presenze, si può salire fino a 25. Caldara rimarrà comunque in prestito ai nerazzurri per un anno e mezzo (stagione 2017-18 compresa), ma, qualora la Juve decidesse di anticipare il suo arrivo, non ci sarebbero problemi.



L'asse con l'Atalanta rimane caldissimo: oltre al difensore, infatti, i bianconeri sono molto avanti per chiudere l'acquisto di Roberto Gagliardini. Il centrocampista è valutato 20 milioni e, a differenza di Caldara, sarebbe pronto a trasferirsi a Torino già a partire dall'estate 2017. Sul centrocampista classe '94 ci sono anche Inter, Milan, Roma e Chelsea, ma la Juventus avrebbe anticipato tutti in virtù degli ottimi rapporti con il club del presidente Percassi. Con la sempre più probabile firma di Gagliardini - convocato, tra le altre cose, da Ventura per le ultime due uscite ufficiali della nazionale italiana - scendono di conseguenza le quotazioni di Franck Kessié, accostato con insistenza ai bianconeri negli ultimi mesi.