Juventus, Sarri chiede Rugani per il Chelsea

Dall'Inghilterra fanno sapere che Maurizio Sarri sembra essersi riavvicinato pesantemente al Chelsea, da Milano un indizio (indiretto) in più che avvalorerebbe la notizia. Davide Torchia, l'agente di Daniele Rugani, e Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, si sono incontrati per parlare di futuro.



Per ora non c'è un'offerta ufficiale dei Blues, anche perché potrebbe passare ancora una settimana prima dell'approdo dell'ormai ex tecnico del Napoli a Londra, ma l'interesse verso il difensore già allenato ai tempi dell'Empoli conferma lo stato della trattativa con Abramovich. Tornando a Rugani, la Juventus è contenta del suo rendimento ma - come tutti i giocatori della rosa - non è incedibile a patto che sia lui a chiedere di andare via.



Il centrale è felice in bianconero, ha un contratto fino al 2021 e, anche se si aspettava un minutaggio maggiore, valuterebbe l'offerta Chelsea. La Juve non sarebbe disposta a inserirlo come contropartita in altri affari e lo valuta almeno 30 milioni di euro.