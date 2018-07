Juventus, Sampdoria e Fiorentina su Pjaca

È corsa a due per Marko Pjaca: la Sampdoria propone una formula gradita alla Juventus mentre il giocatore preferirebbe l'opzione Fiorentina. Ieri incontro tra il ds bianconero Paratici e Walter Sabatini: il responsabile dell'area tecnica blucerchiata ha proposto un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro, lasciando aperta la possibilità alla Juve il diritto di recompra per una cifra già fissata.



L'ottimismo di Sabatini, però, è stato incrinato dall'incontro serale tra lo stesso Paratici e Marko Naletilic, agente di Pjaca, che ha ribadito la volontà del suo assistito di andare nella società viola che, però, propone il prestito con diritto di riscatto. Tra lunedì e martedì è attesa una risposta definitiva della Juventus in merito alla proposta blucerchiata e tutto sarà più chiaro.