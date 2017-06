Juventus, Rugani ha rinnovato il contratto fino al 2021

Daniele Rugani ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2021. Lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito ufficiale. "Sono orgoglioso di aver rinnovato per 5 anni, è una soddisfazione enorme perchè significa che la società crede in me. Sono anche felice da tifoso juventino" dichiara il difensore bianconero al portale del club.



Dopo un'annata di 'ambientamento' il centrale ha guadagnato sempre più spazio grazie ad ottime prestazioni: "La pressione c'è sempre, probabilmente è cambiata la consapevolezza e la maturità mentale che posso aver migliorato come è anche normale nel percorso di crescita di un giocatore proveniente da un'altra realtà, quale quella di Empoli".



Allegri ha detto che Rugani ha le qualità per essere il difensore della Juve dei prossimi deici anni: "Sono parole bellissime, mi fanno enormemente piacere al pari della fiducia del club".