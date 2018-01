Juventus, rivoluzione terzini: "Alex Sandro primo obiettivo Psg"

Dopo i botti della scorsa estate, nel mercato di gennaio il Psg è rimasto fermo in entrata (soprattutto per non irritare la Uefa 'forzando' ancora i limiti del Fair Play Finanziario), ma il ds dei francesi, Antero Henrique, sta già programmando le mosse per la prossima estate, quando i parigini hanno intenzione di spendere ancora e molto.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Neymar (il brasiliano avrebbe stretto un patto con il presidente Nasser Al-Khelaïfi), sotto la Torre Eiffeil lavorano per incrementare la colonia brasiliana all'interno dello spogliatoio e il primo obiettivo, stando a quanto riporta Le 10 Sports, sarebbe Alex Sandro.

Il terzino classe 1993 della Juventus resterà in bianconero almeno fino all'estate, ma non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 e sarebbe in cima alla lista dei desideri della dirigenza francese, che deve trovare un sostituto di Layvin Kurzawa, destinato a lasciare il Psg al termine della stagione. Sempre secondo il quotidiano francese, il brasiliano si sarebbe detto più che disponibile ad un trasferimento a Parigi.

Con la cessione di Alex Sandro la Juventus conta di incassare una cifra vicina ai 50 milioni, soldi che saranno utilissimi per rivoluzionare quasi completamente il reparto esterni visto che anche Lichtsteiner e Asamoah, che hanno i contratti in scadenza a fine stagione, in estate probabilmente lasceranno Torino. Al momento l'unico sicuro di restare è De Sciglio, dall'Atalanta arriverà Spinazzola, servono almeno altri due rinforzi.

Marotta e Paratici sono già al lavoro e al momento in cima alla lista della spesa dei bianconeri ci sono quattro nomi: il sogno, scrive Tuttosport, sarebbe Bellerin, ma l'Arsenal chiede 40 milioni e i bianconeri li giudicano troppi. Più a buon mercato si potrebbe riportare in Italia Matteo Darmian, che a Manchester trova poco spazio e potrebbe essere preso per circa 20 milioni, più o meno la stessa cifra che vorrebbe l'Atletico Madrid per far partire Vrsaljko. Il quarto nome, che probabilmente è anche il più difficile, è quello di Ghoulam: in estate l'algerino potrebbe lasciare Napoli, ma difficilmente gli azzurri sarebbero disposti a lasciarlo andare a Torino.