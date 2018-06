Juventus-Rabiot, il Psg chiede 50 milioni

Due novità importanti nel mercato della Juve. La prima è relativa alla trattativa per Joao Cancelo, arrivata comunque ai dettagli: il sì del giocatore c'è già, manca l'accordo col Valencia, dove lo scenario è cambiato rispetto a 24 ore fa. Nessun prestito con obbligo di riscatto, i bianconeri puntano ad acquistare il cartellino a titolo definitivo già in questa stagione, ma ballano due milioni tra domanda e offerta: 38 contro 40, non è difficile arrivare all'intesa.



Considerando anche la possibilità di perdere Pjanic, a centrocampo la Juve prova un altro grande colpo dopo Emre Can, arrivato a parametro zero: si tratta di Adrien Rabiot, altro escluso dal Mondiale, in questo caso per scelta tecnica. Il Psg chiede 50 milioni nonostante il giocatore vada in scadenza di contratto nel 2019, i bianconeri valutano la possibilità, oltre che di ottenere lo sconto, di inserire nell'affare Alex Sandro.