Juventus, pronto un nuovo rinnovo per Dybala

La Juventus è pronta nuovamente a blindare Dybala, lo conferma direttamente Giuseppe Marotta: "Paulo è uno di quei calciatori destinatari del loro futuro e ci ha appena detto di volersi legare a vita al nostro club" si legge sulle pagine di Tuttosport e Corriere dello Sport.



L'ad e dg bianconero spiega: "Traduco (sorride, ndr): faremo nuovi sforzi economici per trattenerlo, prestissimo lo blinderemo con un nuovo contratto perché ce lo ha chiesto direttamente lui".



Niente da fare quindi per le pretendenti, Barcellona in testa: "Dybala per noi non ha prezzo perché non siamo un club che vende". L'ultimo rinnovo di contratto della Joya risale allo scorso aprile: drata fino al 2022 e ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.