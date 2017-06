Juventus, pronto maxi aumento per Dybala: guadagnerà come Higuain. Napoli, Pavoletti obiettivo per gennaio

Durante la trasmissione #calciomercatopremium (in onda ogni martedì alle 14:30 e giovedì alle 20:00 su Premium Sport HD) il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia ha risposto alle domande degli ascoltatori e ha parlato delle trattative più calde in vista della sessione di gennaio, ma anche di quella estiva.

Juventus

"Witsel torna di attualità, dopo lo stop della trattativa negli ultimi minuti della sessione estiva di mercato. Il centrocampista belga, che recentemente ha rifiutato la proposta di rinnovo dello Zenit, può arrivare a gennaio (naturalmente in cambio di un compenso e, non a parametro zero come a giugno). Molto difficile, invece, un ritorno di fiamma per Matuidi. Oltre a Witsel, la Juve sta seguendo anche alcuni giovani: André Horta, trequartista classe '96 del Benfica, e Ruben Neves, centrocampista del '97 del Porto. Per Bentancur, invece, verrà esercitata l'opzione a disposizione per giugno. Novità importanti, infine, per quanto riguarda Dybala: la Juventus si è convinta ad allungargli il contratto di un anno (dal 2020 al 2021) e di triplicargli l'ingaggio. L'argentino andrà a guadagnare quanto il connazionale Higuain (circa 7,5 milioni). Dopo il rinnovo, però, non escludo che Dybala possa finire sul mercato nella prossima sessione. Su di lui c'è il Barcellona. Berardi? Non esiste più un'opzione scritta, ma rimane comunque un accordo morale".

Milan

"Venerdì scorso, per Nizza-Monaco, c'era un osservatore mandato da Galliani per osservare da vicino Bakayoko, centrocampista dei monegschi. Ragazzo del '94 seguito anche della Juve. I rossoneri hanno osservato da vicino anche Malang Sarr, difensore del Nizza classe '99. Zaza? Ci sono dei segnali che arrivano dall'Inghilterra. L'attaccante non si è inserito bene al West Ham e i rossoneri sono pronti a offrire un prestito con obbligo di riscatto. Tutto dipenderà, però, dalle intenzioni della nuova società. In caso di acquisto di Zaza, Luiz Adriano potrebbe lasciare il Milan".

Napoli

"Dopo aver provato a prenderlo ad agosto, gli azzurri continuano a pensare a Pavoletti per gennaio. Secondo il club partenopeo, l'attaccante del Genoa sarebbe più adatto ad occupare il ruolo di vice-Milik rispetto a Gabbiadini, che potrebbe essere spostato sulle corsie esterne. Questo potrebbe portare a una cessione di Insigne nella prossima estate. Il Napoli gli ha offerto 3 milioni per il rinnovo, ma lui ne chiede 5 e al momento non c'è accordo. Pronto, invece, il prolungamento per Mertens".

Inter

"Se verrà liberato una casella per un extra-comunitario, a gennaio potrebbe arrivare Roger Martinez, attaccante classe '94 preso da Suning per il suo Jiangsu. Il colombiano potrebbe essere il nuovo vice-Icardi".