Juventus, pressing su Spinazzola: l'Atalanta non cede

Lui, la Signora e la Dea. A Torino ritorna in auge il nome di Leonardo Spinazzola: l'esterno 24enne, in prestito biennale (stagione scorsa compres) all'Atalanta dalla Juventus, è il rinforzo giusto per la difesa di Allegri tanto che la società vuole riportarlo a casa con un anno di anticipo, il giocatore vuole fortissimamente la maglia bianconera ma da Bergamo non ci sentono. Tra le due società è in atto un vero e proprio braccio di ferro di mercato che però potrbbe sbloccarsi al verificarsi di due condizioni.



Innanzitutto l'arrivo in nerazzurro di un rinforzo - il nome giusto può essere quello di Laxalt del Genoa - e poi andrà convinto Gasperini che ha già perso Kessié e Conti e non vuole vedere smantellata una squadra che per larghi tratti dello scorso campionato è sembrata un meccanismo perfetto. Alla fine gli ottimi rapporti tra i due club e la volontà del giocatore potrebbero essere decisivi per la buona riuscita dell'affare.