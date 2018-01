Juventus, preso il giovane Leandro Fernandes dal Psv

La Juventus, nonostante l'infortunio di Cuadrado, non si muove a livello di prima squadra e lavora in ottica futura: va letta in questo senso l'operazione che porta Leandro Fernandes alla Primavera bianconera. Trequartista olandese (ma adattabile come mezzala) classe 1999, era in scadenza di contratto a giugno con il Psv Eindhoven: oggi le visite mediche prima della firma sul quinquennale. Tre gol e tre assist in 11 partite nel Psv Jong, era seguito anche dal Manchester City.



Nei giorni scorsi era stato avvistato dalle parti di Vinovo assieme a Mino Raiola e proprio la figura del procuratore ha scatenato l'ira di Giuseppe Accardi. "Anche questa è una barzelletta: la Juve ha trattato per sette mesi con me che avevo il mandato del reale procuratore del ragazzo che è Domenico Scoppellitti - le parole dell'agente a Sportmediaset -. Noi non ci fermeremo e andremo avanti, fino alla settimana scorsa ci siamo sentiti con la Juve poi stranamente è saltato fuori Raiola. Ora il PSV e il ragazzo dovranno spiegare cosa sia successo".