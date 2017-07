Juventus, preso Bernardeschi: alla Fiorentina 40 milioni

Fine della telenovela Bernardeschi. La Juventus ha definito il passaggio dell'esterno alla corte di Allegri. L'accordo con la Fiorentina è stato raggiunto sulla base di 40 milioni di euro. Il problema dei bonus, che di fatto aveva frenato il buon esito della trattativa, è stato risolto grazie a una clasuola: al club viola andrà il 10% di un'eventuale futura rivendita.



Non è stata dunque inserita nessuna contropartita tecnica. Il giocatore si legherà ai bianconeri con un quinquennale da 4 milioni di euro d'ingaggio a stagione (1.5 in più di quanto proposto a suo tempo dalla Fiorentina). L'unico dubbio riguarda ora soltanto il numero di maglia che prenderà Bernardeschi: sarà la numero 10, libera dopo l'addio di Pogba lo scorso anno?



La cessione era data per scontata in casa Fiorentina (già due anni fa, come riferisce il nostro Cristiano Puccetti, l'ala aveva un'intesa con la Juve ma poi aveva deciso di rinnovare per riconoscenza verso il club toscano in cui è cresciuto, e dopo l'investitura di Paulo Sousa) e i tifosi avevano scaricato il loro ormai ex idolo con striscioni molto pesanti fuori dallo stadio Franchi e nel ritiro di Moena.