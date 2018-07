Juventus, Pjanic pensa all'addio? Incontro con il Chelsea...

La permanenza di Miralem Pjanic alla Juventus potrebbe non essere certa. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport il centrocampista bosniaco nella serata di mercoledì ha cenato a Milano insieme all'agente Fali Ramadani e al procuratore di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini. Ramadani, sottolinea la Rosea, è molto vicino ai Bues e non è escluso che inizi ad assistere il 28enne bianconero, il cui rapporto con lo storico agente Becker non sarebbe più così stretto.



In sostanza Pjanic sarebbe finito nel mirino dei londinesi nonostante il recente acquisto di Jorginho. In precedenza l'ex Roma era stato accostato al Barcellona e al Manchester City e i Campioni d'Italia avevano fissato il prezzo del giocatore intorno ai 100 milioni di euro. Ora un nuovo capitolo della vicenda: i piemontesi non sembrano intenzionati a cedere il mediano ma potrebbero cambiare idea di fronte a una proposta da urlo.