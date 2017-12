Juventus, Pjaca verso il prestito: Zenit, Monaco o Schalke 04?

Massimiliano Allegri lo ha detto tra le righe nella conferenza stampa pre-Verona: "Pjaca? Ha bisogno di giocare, parlerò con il ragazzo e vedremo il da farsi". L'ipotesi è quella di una partenza in prestito a gennaio visto che la Juventus crede ancora tanto nell'attaccante croato, arrivato nel 2016 per 23 milioni di euro ma poi bloccato dall'infortunio al legamento dello scorso marzo.



Pjaca è stato di nuovo convocato lo scorso 17 dicembre contro il Bologna senza però entrare in campo e con davanti giocatori come Dybala, Higuain, Mandzukic, Douglas Costa, Cuadrado e Bernardeschi diventa difficile trovare spazio: da qui l'idea di una cessione temporanea. Zenit San Pietroburgo, Monaco e Schalke 04 hanno già chiesto informazioni.