Juventus, piacciono Cancelo-Garay del Valencia

Dopo lo 0-2 contro il Tottenham, Allegri si è detto sereno ma ha sottolineato: "In questo pre-campionato abbiamo preso troppi gol, in Italia lo scudetto si vince con la miglior difesa: dobbiamo migliorare". In attesa che la svolta venga anche dalla crescita di Rugani e Benatia, che devono far dimenticare la partenza di Bonucci, la Juventus guarda anche al mercato per rafforzare la retroguardia.



I nomi caldi - secondo Tuttosport - sono due ed entrambi nel Valencia: Joao Cancelo ed Ezequiel Garay. Il primo, 23ennne esterno basso destro portoghese, costa 25 milioni, è dichiarato incedibile ed interessa anche all'Inter (che potrebbe inserirlo in un'eventuale cessione di Kondogbia che piace agli spagnoli). Il secondo, difensore centrale argentino, 31 anni ad ottobre, viene valutato 20 milioni.



La chiave di volta potrebbe chiamarsi Tomas Rincon. L'agente del venezuelano da sabato è a Valencia per ascoltare la proposta dei galiziani: se i discorsi procedessero bene, Rincon potrebbe entrare nel doppio affare ammorbidendo la posizione su Cancelo ed abbassando il prezzo di Garay.