Juventus, Perin nel mirino. Preziosi: "Lo vuole anche il Napoli"

La Juventus pensa al dopo-Buffon. Marotta e Paratici, riferisce il Corriere della Sera, avrebbero messo gli occhi su Mattia Perin per la prossima stagione. Il portiere 25enne ha il contratto in scadenza nel 2019 e nell'ottica bianconera 12 milioni potrebbero bastare per strapparlo al Genoa. Dal canto suo il Grifone punta al rinnovo e a incassare una cifra vicina ai 20 milioni. Perin, che non ha nascosto di voler giocare in Champions League, è apprezzato dal club torinese per la sua affidabilità e maturità, e almeno in partenza ricoprirebbe il ruolo di vice-Szczesny.



L'indiscrezione è stata confermata da Enrico Preziosi, patron del Genoa, che ha di fatto partire l'asta: "È vero, nell'ultimo incontro in Lega a Roma, Marotta mi ha fermato e detto che dobbiamo parlare di Mattia, ora sto aspettando una telefonata per sederci a tavolino. Se a Torino farebbe il dodicesimo? Questo non lo so, ma è un portiere talmente forte che sarebbe uno spreco. La Juve, tra l'altro, deve fare in fretta perché anche il Napoli lo vuole e presto potrebbe partire la trattativa".".



Attenzione però a un'altra pista. Sempre secondo il Corsera alla Juve interessa ancora Gigio Donnarumma perché le probabili sanzioni dell'Uefa al Psg potrebbero stoppare il passaggio del 19enne in Francia e in ogni caso la società di Al-Khelaifi non sembrerebbe disposta a spendere quei 40 milioni chiesti dal Milan anche alla luce della pessima prova in finale di Coppa Italia. La Juventus rimane vigile e segue tutti gli sviluppi...