Juventus, Perin ha detto sì: manca l'accordo col Genoa

Mattia Perin ha detto sì alla Juve. Secondo la Gazzetta dello Sport è già stata trovata l'intesa tra il portiere del Genoa e i bianconeri per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione: con questa offerta al giocatore, Marotta avrebbe battuto la concorrenza del Napoli che, stando a quanto dichiarato da Preziosi, era ed è interessata al numero uno rossoblù.



Prima che Perin possa sentirsi un giocatore della Juve, tuttavia, manca un passaggio fondamentale: l'accordo tra i club. Il Genoa chiede 20 milioni per il cartellino del portiere, la Juve per ora non supera i 12. C'è ancora distanza, dunque, tra domanda e offerta e siccome è considerevole, è legittimo impotizzare una rattativa lunghissima tra Juventus e Genoa.