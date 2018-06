Juventus, per Cancelo 15 milioni più Pjaca

Viste le difficoltà ad affondare il colpo per Matteo Darmian, la Juventus si è mossa con decisione su Joao Cancelo come vi abbiamo raccontato venerdì. La richiesta del Valencia - la stessa fatta all'Inter che ha deciso di non riscattarlo - per il terzino portoghese è di 40-45 milioni di euro cash, anche perché come i nerazzurri deve risistemare i conti entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario.



Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero trovato la formula giusta per convincere il Valencia: un'offerta di 15 milioni di euro più il cartellino di Marko Pjaca (valutato 20 milioni di euro). Si arriva quindi a 35 milioni, gli spagnoli sono interessati all'attaccante croato vorrebbero un ulteriore sforzo per far salire la parte cash a 20 milioni.



Il margine per trattare c'è e, se Cancelo diventasse davvero bianconero, sarebbe una doppia beffa per l'Inter: dopo il mancato riscatto, la Juventus acquisterebbe il portoghese grazie a un giocatore - Pjaca - che prima trasferirsi a Vinovo era stato vicinissimo proprio ai nerazzurri, tanto che nell'estate 2016 si era sparsa la voce di visite mediche già fissate a Milano.