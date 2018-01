Juventus-Pellegri, Caligara può sbloccare l'affare

La Juventus sta sbaragliando la concorrenza per un altro talento italiano, Pietro Pellegri: il Genoa chiede 30 milioni per l'attaccante classe 2001, l'offerta bianconera, al momento, è di 10 milioni come parte fissa più 10 di bonus, ma l'inserimento di una contropartita può sbloccare definitivamente l'affare.



Il Genoa ha chiesto ai bianconeri uno tra Sturaro e Bentancur, due tra i centrocampisti meno utilizzati da Allegri, ma la Juve ha detto no: a giocare un ruolo decisivo può essere un altro millennial, Fabrizio Caligara: il centrocampista classe 2000 ha esordito in Champions a Barcellona in questa stagione ed è nel giro delle nazionali giovanili.



Pellegri ha esordito in A l'anno scorso segnando anche un gol a Roma, quest'anno era partito in rampa di lancio con una doppietta all'esordio stagionale contro la Lazio e giocando 4 gare da titolare consecutive. Poi, complice qualche problema fisico, è sceso in campo solo una volta in campionato, per 9 minuti contro la Spal, negli ultimi 4 mesi, mai negli ultimi 3.