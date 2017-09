Juventus, partita a scacchi per Iniesta

La Juventus ha potuto ammirare ancora una volta, anche dal vivo, la grande classe di Andres Iniesta nella sfida di Champions League ma, scontri di gioco a parte, rimane sullo sfondo in caso di fumata nera sul rinnovo di contratto (in scadenza 2018) tra giocatore e Barcellona.



Dopo il match, Giuseppe Marotta è sembrato piuttosto pessimista ai microfoni di La Sexta: "Un grande campione ma sicuramente rinnoverà. È in ottimi rapporti con la dirigenza e i blaugrana lo considerano fondamentale".



Lo spagnolo, però, non ha dato segnali in tal senso: "Non ci sono novità sul mio contratto - le dichiarazioni a TV3 - se le avessi, avrei già reso tutto pubblico. Per ora penso solo al campo, voglio essere felice. Il gruppo conta più del singolo giocatore".