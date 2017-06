Juventus, Paratici non ha dubbi: "Avanti con Allegri, è tra i migliori del mondo"

La Juventus blinda, ancora una volta, Massimiliano Allegri. Il ds bianconero Fabio Paratici in proposito è chiaro: “Siamo contentissimi di lui, ha avuto grandi risultati con noi. È tra i migliori tecnici del mondo, siamo contenti di continuare con Allegri. Anzi, stracontenti. È una grande persona e tecnico, non abbiamo nessun dubbio sul mister. Abbiamo tutte le intenzioni di andare avanti con lui". Dopo gli attestati di stima da parte di Marotta, dunque altre parole importanti da parte della società nei confronti del tecnico, tentato dal Barcellona.



Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, Paratici in merito alle voci che vogliono Tolisso costantemente nel mirino del club di Corso Gaileo Ferraris afferma: "E' un calciatore molto bravo, tutte le grandi squadre lo seguono. Adesso si seguono tanti calciatori poi, più in avanti, si va su determinati elementi. Quelli che seguiamo sono tutti elementi di valore, c'è attenzione, poi il mercato è legato anche alle opportunità e non ci si basa solo su un aspetto".