Juventus, offerta del Psg a Pjanic

Dalle intenzioni ai fatti, il Paris Saint Germain nelle scorse settimane aveva effettuato un primo sondaggio per Miralem Pjanic ma adesso gli ha pure recapitato la prima offerta concreta. Secondo il Corriere della Sera, per il centrocampista della Juventus pronto un contratto quinquennale da otto milioni di euro netti a stagione: quasi il doppio di quelli che guadagna ora, 4,5 milioni fino al 2021.



Dal club bianconero è arrivato il primo no, sia della società che di Massimiliano Allegri e lo stesso giocatore non ha mai manifestato la volontà di lasciare Torino. Ma, come spesso accade, un'offerta irresistibile potrebbe sparigliare il tavolo: pagato 32 milioni di euro alla Roma, con 70-80 milioni alla fine potrebbe partire. Molto dipenderà anche dal futuro allenatore del Psg: fosse Antonio Conte o lo stesso Allegri, per il bosniaco sarebbe una spinta a provare l'avventura francese.