Juventus, occhi sul gioiellino Dabo

Giovane, centrocampista e francese: che la Juventus stia provando un nuovo colpo alla Paul Pogba? É quello che riporta Tuttosport parlando di Abdoulaye Dabo, classe 2001 del Nantes.



In estate i bianconeri avrebbero offerto ben 7 milioni di euro ma i canarini hanno rifiutato ogni proposta, come confermato la presidente Kita: "Felice di vedere questo giovanotto restare: non abbiamo dato seguito alle offerte, tanti si sono bruciati le ali partendo troppo presto. Per fortuna lui è ben consigliato".



Ma Paratici e Marotta non mollano la presa e potrebbero riprovarci l'anno prossimo: sono convinti che Dabo, 13 presenze e 4 gol nella nazionale Under 16 francese, sia già pronto per grandi palcoscenici.