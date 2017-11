Juventus, occhi su Romagnoli

E se l'estate 2018 proponesse un altro colpo alla Bonucci? Non si parla del tragitto Torino-Milano ma, casomai, di quello inverso: secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe infatti messo gli occhi su Alessio Romagnoli. "Se non ci qualificheremo in Champions League, potremmo dover cedere uno-due top player" ha detto Marco Fassone qualche settimana fa, e i nomi papabili sono Donnarumma, Suso e appunto Romagnoli.



Se il Milan non riuscirà ad arrivare nelle prime quattro, ecco che l'affare potrebbe entrare nel vivo. Pagato 25 milioni di euro nel 2015, nel 2018 il difensore ex Roma sarà a bilancio per 10 milioni di euro e con un'offerta di 30 milioni uscirebbe una bella plusvalenza per i rossoneri. Con Romagnoli, la Juve completerebbe un forte trio difensivo italiano e di prospettiva vista la presenza di Rugani e il già previsto arrivo di Caldara a fine stagione.