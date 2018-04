Juventus, occhi su Gimenez dell'Atletico Madrid

La vecchia guardia della Juventus non sembra tanto vecchia, almeno a giudicare dalla prestazione della retroguardia: nessun gol preso in campionato nel 2018 anche per merito dei vari Buffon, Barzagli e Chiellini. Ma la dirigenza bianconera ha il dovere di pensare anche al futuro e, oltre a Benatia e Rugani (e l'arrivo di Caldara dall'Atalanta), si studia la situazione di José Gimenez.



Secondo il Corriere dello Sport, la Juve sta seguendo da vicino il centrale dell'Atletico Madrid in passato cercato anche da Inter e Roma. Il problema rimane la valutazione economica, i Colchoneros non vogliono trattare per meno del valore della clausola di rescissione del 23enne uruguaiano: 60 milioni di euro, contratto con scadenza 2020.



Il quotidiano romano parla anche di un possibile anche in inserimento di Bentancur e Rugani in una ipotetica trattativa che, comunque, non sarebbe avviata prima dell'estate.