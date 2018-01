Juventus, obiettivo Pellegrini per giugno

Se a gennaio non sono previsti movimenti, questo non vuol dire che la Juventus sia ferma sul mercato. Agnelli, Marotta e Paratici stanno già pianificando le manovre in vista di giugno e particolare attenzione è dedicata al centrocampo: anche se i tifosi vorrebbero trattenerlo a vita, Claudio Marchisio potrebbe anche fare una scelta "alla Pirlo" provando l'avventura americana e quindi servirà un sostituto.



Detto di Emre Can, tra i profili vagliati dalla società bianconera spicca Lorenzo Pellegrini: un po' perché sarebbe un bis del colpo Pjanic, un po' perché se - come sembra - la Roma dovesse cedere uno tra Nainggolan e Strootman, sarebbe difficile motivare a Di Francesco pure la partenza di un suo pupillo.



Ma il classe 1996 ha una clausola da 25 milioni di euro (che salgono a 30 in caso di bonus) che fa gola e la Juventus sta pensando seriamente di pagarla il prossimo giugno, come riporta Tuttosport già mossi i primi passi con l'agente.