Juventus, numero 10 libera in attesa di un grande colpo?

L'ultimo in ordine cronologico è stato Paul Pogba, e pure lui a un certo punto si è messo a scrivere un +5 per trasformare quel numero 10 nel suo amato 6 (1+0+5). Prima era toccato a Carlos Tevez, l'ultimo davvero convinto di indossare una maglia così "pesante": sulle spalle l'eredità di gente come Sivori, Platini, Baggio e Del Piero. In casa Juventus la maglia numero 10 rimane vacante, dopo la virata sul 33 da parte di Bernardeschi.



Il nuovo acquisto bianconero ha spiegato: "Lo avrei anche indossato ma la decisione è arrivata di comune accordo con la società". Il motivo è presto spiegato ("devo prima meritarmela") ma dietro questa scelta potrebbe pure esserci un ragionamento di mercato: la Juve potrebbe anche tenersi libero lo slot in attesa del classico botto. Il numero 10 significa molto nella testa dei tifosi ma pure per prospettive economiche e di marketing, di solito si assegna a un giocatore simbolo.



E se i nomi che circolano ora attorno a Marotta e Paratici - Emre Can, Matuidi, Keita - non sembrano quelli giusti, tutto potrebbe cambiare in attesa di notizie clamorose da Barcellona. Se Neymar prendesse la via di Parigi e i blaugrana puntassero Dybala (sia chiaro: ufficialmente ritenuto incedibile), allora ci sarebbero margini per un colpo stratosferico, magari a centrocampo. Qualche nome? Kroos, Iniesta, Muller... E la 10 potrebbe trovare un nuovo padrone.