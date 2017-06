Juventus, nome nuovo per il centrocampo: l'obiettivo è Rincon

Nel corso di Premium Sport News il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi ha fatto il punto sulle trattative più calde in vista della sessione di gennaio. Una sessione nella quale la Juventus proverà ad acquistare il centrocampista del Genoa Tomas Rincon. Il venezuelano è il nome nuovo di queste ultime ore. Alla corte di Gasperini potrebbero essere girati Hernanes e Mandragora.



NAPOLI

In occasione della sfida al Friuli si incontreranno le dirigenze di Udinese e Napoli. Sarri fa resistenza sull'ipotesi Zapata ma al momento è questa la strada più percorribile. Resta da capire se De Laurentiis riuscirà a far digerire l’operazione a Sarri. Per arrivare a Zaza bisognerebbe infatti trattare con la Juventus e i rapporti, dopo il caso Higuain, non sono buoni. Pavoletti invece non gradirebbe la piazza azzurra anche se ci sarebbe l’accordo tra i club: il giocatore del Genoa spinge in ogni caso per rinviare in avanti ogni discorso.



MILAN

Non c’è solo la Juventus su Donnarumma ma anche Chelsea, i due club di Manchester e Barcellona. Tutti sono pronti a offrire contratti a partire da 4 milioni: se il Milan non vuole farsi sfuggiere il giovane portiere deve proporre un ingaggio con cifre elevate e avere un progetto vincente. “Bisognerà vedere cosa ne sarà del progetto Milan” ha dichiarato Raiola a Tuttomercatoweb. Gennaio rappresenta quindi un banco di prova per la futura proprietà cinese: se non arrivano uomini che permettano di fare il salto di qualità, Raiola potrebbe ascoltare altre sirene. Per il centrocampo l’obiettivo resta Paredes. A gennaio Spalletti non se ne priverà, a meno che non arrivi una superofferta del Mlilan: i giallorossi potrebbero vacillare di fronte a 20 milioni di euro e investirebbero questa cifra per un difensore. Per la mediana il club di via Aldo Rossi continua a seguire Badelj. Per la difesa invece le opzioni sono Musacchio e Rodrigo Caio. Spunta poi la pista Kjaer (ex di Palermo e Roma). Attenzione alla situazione relativa ad Andrea Belotti: Cairo chiede 35 milioni di euro e non è escluso un tentativo dei cinesi soprattutto in caso di partenza di Bacca.



INTER

I nerazzurri si sono mossi prima della Juve per il centrale difensivo Lindelof del Benfica. Duello con i bianconeri anche sul fronte Darmian. L'alternativa per l’Inter è Andrea Conti dell’Atalanta. Arriveranno comunque rinforzi in difesa. Si lavora su Biglia e Badelj (posibile scambio con Jovetic) mentre potrebbero partire Brozovic e Kondogbia.