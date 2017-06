Juventus, Nedved: "Siamo interessati a Schick"

La Juventus continua a vincere sul campo e non perde tempo sul mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno per l'attacco è Patrik Schick, gioiello della Sampdoria, come ammette Nedved all'emittente ceca o2 tv: "Posso confermare che siamo interessati al giocatore e certamente continueremo ad esserlo. Dipenderà da quello che lui e il suo agente sceglieranno di fare".



Il vicepresidente bianconero elogia la punta 21enne con parole che sanno di una vera e propria investitura nei confronti del connazionale: "Schick è il classico giocatore che sa stare in più posizioni in campo può giocare in vari ruoli. Ha tecnica, velocità e fisico. Ha tutto per un attaccante. Il futuro è suo: deve solo tenere la testa a posto, e se lo farà avrà una grande carriera. Ha tutto per diventare il migliore".



Il presidente blucerchiato Ferrero ha rivelato che su Schick oltre alla Juve ci sono anche Napoli e Roma. I bianconeri tuttavia, dopo l'uscita allo scoperto di Nedved, potrebbero provare a sferrare l'affondo decisivo per superare la concorrenza.