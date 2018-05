Juventus, Nedved: "Higuain? Vedremo dopo il Mondiale"

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus. Il Corriere della Sera ha lanciato questa mattina la clamorosa ipotesi dell'inserimento del Pipita nell'eventuale affare Icardi e Pavel Nedved conferma in qualche modo che l'attaccante ex Napoli, seguito anche dal Chelsea, non è affatto incedibile.



"Non siamo preoccupati, Higuain è un nostro giocatore ed è sotto contratto (fino al 2021 ndr). Vedremo dopo il Mondiale cosa succederà" spiega il vicepresidente bianconero, non escludendo dunque a priori l'addio ma lasciando aperta la porta a ogni possibilità.



Futuro ancora più incerto per Mandzukic. Nedved, a Sky, precisa: "I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c'è bisogno che restino felici. Perciò decideremo insieme".