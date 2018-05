Juventus, mossa clamorosa: l'obiettivo è Icardi

E se tra le grandi squadre che stanno facendo pressioni su Mauro Icardi di cui parlava la moglie e procuratrice, Wanda Nara, ci fosse anche la Juventus? La notizia sarebbe davvero clamorosa e ne parla Romeo Agresti su Goal.com, sostenendo che il sogno dei bianconeri sarebbe proprio l'attaccante argentino dell'Inter, che ha una clausola rescissoria da 110 milioni valida solo per l'estero e che settimana prossima incontrerà la società per discutere del rinnovo.

Icardi alla Juventus. Uno scenario che oggi sembra quasi impossibile, ma che riporta alla mente altre operazioni recenti con protagonisti i bianconeri come quella col Milan per Bonucci dello scorso anno o quella col Napoli per Higuain. Proprio il Pipita sarebbe il principale indiziato a lasciare Torino per lasciare spazio al connazionale Icardi, a Londra lo aspetta il suo vecchio mentore, Maurizio Sarri.

Se Higuain sarà ceduto, si legge su Goal.com, la Juve più che su un ritorno di Alvaro Morata (che oggi comunque sembra l'eventuale sostituto più probabile) vorrebbe quindi puntare sul capocannoniere della Serie A, che ha proprio nei bianconeri la sua vittima preferita. Un affare difficile, ma non impossibile: a Torino Icardi giocherebbe stabilmente la Champions League e avrebbe uno stipendio da top come quelli di Dybala e, appunto, Higuain. Il Pipita sconvolse il mercato italiano del 2016, Maurito sconvolgerà quello del 2018?