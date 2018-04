Juventus, Milan e Real Madrid decisivi per Marchisio

La pausa per le nazionali è finita, la Juventus è attesa da una settimana decisiva per la stagione ma anche per Claudio Marchisio. Sabato arriverà il Milan allo Stadium, martedì sarà il turno del Real Madrid a Torino: bivi importanti in ottica campionato e Champions League, per questo il Principino - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - osserverà con attenzione le scelte di Massimiliano Allegri.



Marchisio si aspetta due maglie da titolare per capire se la fiducia in lui è ancora intatta o se è arrivato il momento di pensare ad un addio alla Juve, e in quel caso sarebbe comunque all'estero, probabilmente in MLS al New York City. Contro i rossoneri, considerando le imperfette condizioni di Khedira e gli impegni delle nazionali di Pjanic, Matuidi e Bentancur, il centrocampista italiano sembra sicuro del posto ma il bosniaco sarà squalificato in Champions e Allegri quasi sicuramente lo schiererà dall'inizio: i due giocano più o meno nella stessa zona di campo e non è escluso che alla fine rimanga fuori proprio Marchisio.



Passando all'Europa, con Pjanic squalificato si aprono nuovamente le porte per il 32enne. Ma Allegri potrebbe anche schierare un centrocampo più muscolare per contrastare il Real Madrid ed ecco che Marchisio potrebbe nuovamente partire in panchina. Due partite, due scelte molto decisive per il suo futuro.