Juventus, Matuidi è ufficiale: può costare più di 30 milioni

Ora è davvero ufficiale. Blaise Matuidi è un nuovo giocatore della Juventus come comunicato dal club bianconero. Se il colpo era ormai scontato, destano un po' di sorpresa le cifre per l'acquisizione del 30enne centrocampista francese.



Al Psg andranno infatti 20 milioni "pagabili in tre esercizi" ma "il valore di acquisto potrà incrementarsi di ulteriori massimi 10,5 milioni in funzione del numero di partite ufficiali che il calciatore disputerà nel corso della durata contrattuale". L'operazione potrebbe dunque costare complessivamente oltre 30 milioni che del resto era la richiesta iniziale della società transalpina.



Matuidi si è legato al club di corso Galileo Ferraris con un contratto triennale, fino al 30 giugno 2020. Allegri ha il rinforzo che chiedeva per la mediana.

"LA JUVE VINCE QUASI SEMPRE, ONORATO DI ESSERE QUI"

Queste le prime parole da juventino di Matuidi al sito ufficiale bianconero: "Sono molto felice, sono orgoglioso di poter indossare questa maglia, sono onorato di vestire i colori della Juventus. Sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni e poter presto scendere in campo e iniziare la stagione con la mia nuova squadra. La Juventus ha una grande storia, è una squadra sempre ambiziosa e che vince quasi sempre. E' molti anni che vince lo Scudetto e punta sempre in alto anche in Europa. Condividiamo le stesse ambizioni, è un club molto importante e, come ho detto, sono onorato e non vedo l'ora di dare il mio contributo affinché la squadra possa continuare a vincere dopo aver vinto tanti trofei. In quanto appassionato di calcio ho potuto seguire le gesta dei grandi giocatori che hanno fatto la storia del club come Zidane, Platini ma anche Deschamps, il mio allenatore in Nazionale. E' sempre un piacere poter dire di poter far parte di questa famiglia. Spero di poter dare presto il massimo, sono onorato e orgoglioso di vestire questa maglia e spero che sarete presto fieri di vedere Matuidi con quella della Juventus".