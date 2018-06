Juventus-Martial, trattativa in fase avanzata

​La ​Juventus cerca volti nuovi in attacco e stringe per Anthony Martial. L'esterno d'attacco del Manchester United, in uscita dai Red Devils a causa del suo rapporto complicato con José Mourinho che gli è costato anche la convocazione a Russia 2018, sarebbe molto vicino ai bianconeri. Il calciatore ex Monaco, costato un occhio della testa agli inglesi con cui ha solo un altro anno di contratto, è pronto a dare l'addio e ha chiesto la cessione.

Secondo quanto riportato dal portale francese Paris United, la trattativa tra l’entourage di Martial e la Juve sarebbe già in fase avanzata. Si spinge oltre invece il britannico Daily Mirror, secondo cui i bianconeri e i Red Devils avrebbero già trovato l'accordo sulla base di 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) e mancherebbe soltanto l'intesa tra il club campione d'Italia e l'esterno.

Con tutto il rispetto possibile per le fonti dei colleghi inglesi, che la Juve spenda 90 milioni per un giocatore che ha solo un anno di contratto e ha chiesto di essere ceduto sembra quasi impossibile, ma la trattativa procede spedita e potrebbee essere sbloccata dall'inserimento di Matteo Darmian.