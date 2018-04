Juventus-Martial, contatti. E piace Bruno Fernandes

L'ha detto anche Marotta, lo sanno tutti: la Juve si sta già muovendo, non solo per Emre Can o Darmian. Perché la prossima estate non vedrà nessuna rivoluzione, ma un'evoluzione, quella sì, per usare le parole dell'a.d. bianconero. Gli ultimi possibili nomi arrivano dalle prime pagine dei giornali: sono quelli di Anthony Martial e Bruno Fernandes.



Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono già stati contatti per l'attaccante del Manchester United, uno dei due (l'altro è Rashford) che secondo i media britannici farebbero bene a lasciare i Red Devils per spiccare il volo, visto lo spazio non sempre importante che concede Mourinho alle due giovani stelle. L'asta con il Bayern, allora, è già partita e sembra che i bavaresi siano in vantaggio. L'operazione è di quelle costose: si parte da 50 milioni per il cartellino e da 5 milioni a stagione per l'ingaggio. Anche l'Inter, quest'estate, ci ha provato, chiedendo il giocatore in prestito, e non se n'è fatto nulla.



Dal Portogallo, invece, arriva l'altra indiscrezione: mentre A Bola va in edicola con l'interesse dell'Atletico Madrid per Bruno Fernandes, il quotidiano concorrente, Record, ha sempre la foto dell'ex centrocampista di Sampdoria e Udinese in prima pagina, ma associa il suo nome alla Juve. Lo Sporting ha fissato una clausola di 100 milioni, ma è una cifra fuori discussione per un buon giocatore, non certo un fuoriclasse. Secondo Record, i bianconeri l'hanno messo nel mirino e vedranno le prossime due gare dello Sporting.