Juventus, Marotta: "Witsel opportunità, su Bentancur prelazione"

Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ospite di Radio anch'io Sport, ha lasciato alcune dichiaraziani riguardo le future mosse di mercato. A proposito di Mattia Caldara e Roberto Gagliardini, entrambi 22enni gioielli dell'Atalanta, il dirigente bianconero ha detto: "Sono giovani molto interessanti, seguiti da diversi club importanti, anche stranieri. Il primo obiettivo della Juventus è monitorare e poi eventualmente reclutare i giovani italiani migliori. Avere tra i nostri tesserati tanti italiani è una delle nostre componenti vincenti, perchè capiscono cosa significa indossare questa maglia".



Quanto a Pjanic "sta avendo delle difficoltà di inserimento ma questo è logico quando si cambia ambiente. Piano piano sta assimilando le nuove situazioni. Noi siamo pazienti e lo aspettiamo perchè conosciamo il suo valore". In vista di gennaio e della sessione invernale, Marotta ha parlato anche di Axel Witsel e Rodrigo Bentancur: "Su queste trattative stiamo lavorando. Su Bentancur abbiamo un diritto di prelazione che scade ad aprile 2017, abbiamo già comunicato al Boca Juniors che siamo intenzionati a rispettarlo, ma per l'anno prossimo. Witsel è un'opportunità, visto che il suo contratto con lo Zenit scade nel giugno 2017. Ci sono stati contatti con il club russo per vedere se potevamo anticipare questa acquisizione, ma valuteremo comunque quali alternative può proporci il mercato di gennaio".



L'amministratore delegato è inoltre intervenuto a margine della vittoria sulla Roma, sottolinenado il magic moment della squadra in campionato. Il sesto scudetto consecutivo "sarebbe leggendario, unico, è un obiettivo che stimola ancor più impegno, sarebbe una pagina incancellabile nella storia del calcio italiano. Ci sono tutti i presupposti per farne una realtà, speriamo di centrarlo".