Juventus, Marotta tranquillizza i tifosi: "Nessun timore sul rinnovo di Dybala"

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida tra Juve e Lazio: "Rinnovo di Dybala colpo di mercato? No, perché non c’era nessun timore sul suo rinnovo: ha un contratto lungo, volevamo solo adeguarlo ai livelli dei giocatori della sua caratura".



L'amministratore delegato e direttore generale commenta poi l'11 iniziale scelto per la gara contro i biancocelesti: "La formazione super offensiva di Allegri mi ha sorpreso, ma abbiamo la qualità e i giocatori per reggere un modulo del genere".



Chiusura deciata alle trattative di mercato:"Abbiamo ultimamente agito per alzare la qualità, anche se forse ammetto che si sia persa un po’ di solidità: stiamo cercando la quadratura in un settore, quello del centrocampo, dove comunque non è facile assorbire in poco tempo la partenza di tre giocatori come Pirlo, Vidal e Pogba".