Juventus, Marotta: "Thiago Silva eccezionale, mi ricorda opportunità che si creò con Pirlo"

La Juventus potrebbe effettuare l'ennesimo colpo di mercato. Il segnale lo ha lanciato l'amministratore delegato e direttore generale dei bianconeri Beppe Marotta: "Thiago Silva? Un giocatore eccezionale che mi ricorda l’opportunità che si creò in passato con Pirlo, dato per finito e che poi si rivelò un grande affare a costo zero".



L'ex difensore del Milan è in scadenza di contratto con il Psg. "Non so quale sia la volontà del club francese per il futuro" ha aggiunto Marotta a Zona 11 p.m. Thiago Silva, 32 anni compiuti a settembre, rappresenterebbe un rinforzo di grande spessore per la retorguardia dei Campioni d'Italia, che in questo avvio di stagione hanno dovuto spesso rinunciare a Chiellini a causa dei continui infortuni.



Marotta si è soffermato anche su altri giocatori. A partire da Domenico Berardi: "Non nascondo che noi abbiamo fatto delle grandi valutazioni. Ma se ha espresso ed esprimerà il desiderio di non vestire la maglia della Juve, noi non possiamo forzare la situazione". Su Witsel il dirigente bianconero ha spiegato: "Si libera a giugno a parametro zero. Se lo Zenit vuole aprire il discorso a gennaio, noi possiamo anticipare la trattativa su quello che è un obiettivo concreto per la prossima estate".



Spazio infine per una stoccata a Lichtsteiner: "Un giocatore in scadenza che merita tutta la nostra stima. È un professionista esemplare, ma a calcio si gioca in undici e alla Juve bisogna accettare il fatto che ci siano delle scelte. Speriamo che lui voglia capirlo".