Juventus, Marotta: "Spinazzola non è fattibile. Il Papu Gomez sia più responsabile"

Il punto del mercato della Juventus a poco più di 24 ore dalla chiusura della sessione estiva. Ecco le dichiarazioni dell'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta.



"Khedira ha un'infiammazione al ginocchio, nulla di grave. Sarà curato e potrà riprendere l'attività quanto prima. Per il resto, l'operazione di Howedes l'abbiamo praticamente quasi conclusa, quindi non andremo oltre, nel senso che l'organico a disposizione di Allegri è quello che serve per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi".



"Spinazzola? Io lo definisco un caso umano perché credo che ogni ragazzo che gioca a calcio, gioca con il sogno di indossare la maglia della squadra per la quale fa il tifo o con cui è cresciuto calcisticamente, come è il caso di Leonardo. Oggi ha questa opportunità, ma forti dell'impegno che abbiamo preso con l'Atalanta e che intendiamo rispettare, l'operazione non è fattibile. Invito il ragazzo a restare calmo perchè la fiducia che riponiamo in lui vale anche per il prossimo anno. Invito anche il Papu Gomez a essere più responsabile perché certi messaggi (le frasi dell'aregentino su Instagram) vanno interpretati e non solo letti. Il capitano di una squadra richiama il proprio compagno a qualcosa che non ha fatto e quindi bisognerebbe anche fare corsi per capitani o imparare da un capitano di fatto che è Gigi Buffon".



"Nessun rammarico per i mancati arrivi di Schick e Keita. Noi abbiamo sempre specificato che una cosa erano le esigenze, una cosa erano le opportunità. Per quanto riguarda le esigenze noi abbiamo acquistato giocatori funzionali a quelle che erano le esigenze della squadra e quindi le richieste dell'allenatore. Le opportunità erano quelle legate a una posizione di Keita, che aveva una posizione contrattuale invitante, di un giocatore che nella fattispecie al momento non faceva al caso nostro in quanto il settore offensivo della Juventus è di per sé molto forte e valido, ma che poteva rappresentare comunque un investimento per il futuro. Abbiamo fatto le nostre proposte al presidente Lotito in termini di massima trasparenza e correttezza, dopodichè giustamente e meritatamente lui è riuscito anche con un pizzico di fortuna perché nel mondo del calcio è legato anche a episodi, con questa richiesta arrivata a 48 ore dalla chiusura del mercato, da una società, da una squadra, che a seguito di una cessione importante, aveva necessità di colmare questo vuoto. Quindi bravo a Lotito e in bocca al lupo a Keita".



"Il calciomercato non sempre deve essere un momento in cui le società devono continuamente comprare. Quando una squadra è forte di per sé e nella stagione appena conclusa ha raggiunto il massimo che lo scenario calcistico ti può proporre... certo è mancata la ciliegina ma la finale l'abbiamo fatta... vuol dire che ha un organico forte. E come tale potrebbe ripresentarsi - come abbiamo fatto - ai nastri di partenza con l'organico praticamente dell'anno scorso. In più abbiamo messo a disposizione di Allegri alcuni elementi come Matuidi, Douglas Costa e Bernardeschi, che sono dei signori giocatori, di conseguenza credo che il nostro mercato da una parte si limitava a queste acquisizioni. Lo stesso De Sciglio è un giocatore importante nell'economia di una stagione. Tutto sommato siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Per quanto riguarda Matuidi, per lui parla il suo palmares, la sua carriera e siamo molto contenti di averlo preso".



"Non nascondo che Asamoah ha manifestato l'intenzione di lasciare Torino, io ho sempre detto che quando un giocatore manifesta la volontà di andare via, cerchiamo di accontentarlo. Solo che questa richiesta è arrivata praticamente al fotofinish del mercato, quindi non eravamo nella condizione di sostituirlo, non lo siamo oggi, ancora. Forse domani lo saremo, non lo so. Però sono certo che Asamoah, essendo un bravissimo ragazzo, nel momento in cui rimarrà con noi, riuscirà a ritrovare la carica che l'ha portato a essere un degno componente della rosa".