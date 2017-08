Juventus, Marotta: "Mercato, può succedere di tutto"

Prima dell'amichevole a Villar Perosa, Giuseppe Marotta ha parlato del rush finale di questa sessione di mercato: "Ci sono ancora quindici giorni e può succedere ancora di tutto - le parole a JTv - vediamo cosa succederà ma senza stravolgere la rosa. L'unico ruolo certo e coperto è il portiere, siamo contenti di chi abbiamo... Alex Sandro? Ci ha chiesto lui di rimanere".



Il dg della Juventus è comunque tranquillo: "Siamo consapevoli di avere una rosa competitiva per tutte le manifestazioni, bisogna dire che migliorare questo gruppo è difficile". Altro che ciclo finito: "Doveva essere finito dopo Conte ma la realtà è che abbiamo dimostrato di essere un modello vincente, non prendiamo giocatori che la piazza vuol farci comprare. Bentancur sottovalutato ma sta dimostrando di essere un talento, troverà il suo spazio".



Infine, sulla proposta di accorciare il mercato per evitare casi di giocatori che non si presentano agli allenamenti: "Il calciomercato è logorante, c'è voglia di stringere questo calvario".