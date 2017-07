Juventus, Marotta: "Keita giocatore forte, amarezza per Bonucci"

Dopo la formulazione dei calendari della prossima serie A, Giuseppe Marotta ha parlato ai nostri microfoni: "Non nascondo che un centrocampista di una certa esperienza sia forse l'ultimo grande obiettivo della nostra campagna acquisti. Matuidi? É un'ipotesi".



L'ad della Juventus così su Keita: "Ne ho riparlato con Lotito, abbiamo fatto la nostra proposta e lui la valuterà: è un giocatore forte ma della Lazio, non sarà una trattativa che si esaurirà in un giorno. Lui vuole il bianconero? Molti giocatori lo vogliono, siamo un punto di riferimento".



Dagli acquisti potenziali a quelli fatti: "Spero innanzitutto che Bernardeschi si integri bene e velocemente in squadra ma ha un gruppo che lo aiuterà, Buffon compreso. La maglia numero 10 sarebbe pesante ma lo è innanzitutto quella della Juve, qualsiasi numero sia".



Infine, su Bonucci: "Un po' di amarezza è rimasta per come è andato via, fa un certo effetto perché lo vedevamo quotidianamente da tanti anni. Gli abbiamo lasciato libera scelta e comunque è andato via un giocatore e rimanre il gruppo vincente. Lui lo abbiamo svezzato e faremo così con altri giovani".