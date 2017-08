Juventus, Marotta: "Howedes è più di un'ipotesi"

Un altro rinforzo in arrivo per la Juventus. La 'conferma' arriva dall'ad bianconero Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport dopo i sorteggi di Champions.



"Mancano ancora sei giorni alla fine del mercato: stiamo lavorando. La nostra rosa è già competitiva per gli obiettivi a cui deve ambire, non credo ci siano tante opportunità in questo momento: interverremo quasi sicuramente nel settore difensivo da qui alla fine del mercato, cerchiamo un difensore eclettico che possa fare sia l’esterno sia il centrale. Howedes? Non nascondiamo che ci sono stati dei contatti: è un profilo interessante, ma dobbiamo ancora affrontare i discorsi contrattuali sia con lui sia con lo Schalke 04. E' più di un'ipotesi" sottolinea il dirigente del club di corso Galileo Ferraris.



Nessun contatto invece con André Gomes ("Non è un obiettivo) e nessun dubbio sulla permanenza di Marchisio: "Se c’è stato un momento in cui ho temuto che lasciasse la Juventus? Non ho mai temuto, perché conosco Marchisio: per giocatori come lui è difficile lasciare la propria squadra, per il legame emotivo che ha".



Un commento infine sulle avversarie che la Juve sfiderà nella coppa dalle grandi orecchie: "Ogni girone nasconde delle insidie, l’importante è arrivare alle partite nel modo giusto. In questo momento il Barcellona sembra indebolito, ma è sempre il Barcellona e oltretutto bisogna aspettare che finisca il mercato per capire il potenziale reale che ha".