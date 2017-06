Juventus, Marotta: "Gagliardini mai trattato, Morata è del Real, tutto ok con Dybala"

A margine della presentazione di Rincon, Giuseppe Marotta è intervenuto sui tanti temi del mercato della Juventus. Sul venezuelano, questo il parere del dg bianconero: "E' il profilo che cercavamo a centrocampo ed ha qualità umane molto utili per il nostro gruppo. Abbiamo colto un'opportunità in tempi stretti". Con il Generale, centrocampo a posto così? "Siamo contenti della rosa a disposizione, oltretutto da ottobre abbiamo anche un giocatore in più che è Marchisio. Il suo recupero poteva essere un rischio ma ha dimostrato che è a posto: eventuali lacune estive sono state colmate con Claudio e Rincon".



Quindi, via libera per Gagliardini all'Inter: "E' un bravo giocatore ma non è un profilo funzionale alla nostra causa e per questo non l'abbiamo mai trattato. Abbiamo già Sturaro, Mandragora e Lemina in quel ruolo quindi non si tratta né di beffa né di sorpasso". Secondo Marotta, Allegri ha una rosa adeguata alle competizioni: "Riteniamo i reparti completi per quantità e qualità con giocatori che permettono al mister anche di adottare moduli tattici differenti. In questo momento siamo soddisfatti".



Infine, gli argomenti Dybala e Morata. "Con Paulo nessun problema sul rinnovo, abbiamo un ottimo rapporto sia con lui che con il suo entourage. Con noi ha già un contratto di 5 anni, la società ha spontaneamente scelto di riconoscergli un adeguamento economico per la sua grande scorsa stagione e anche lui è contento di stare in una delle società più prestigiose al mondo". Sull'attaccante spagnolo, Marotta non si sbilancia: "E' vero che continua a sentirsi con i suoi vecchi compagna e ama sia l'Italia che una ragazza italiana ma queste cose non significano nulla: è un giocatore del Real Madrid".