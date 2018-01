Juventus, Marotta: "Faremo di tutto per prendere Emre Can"

Giuseppe Marotta esce allo scoperto per Emre Can: "Abbiamo un obbligo, che è quello di centrare obiettivi importanti, qualora ce ne fosse l'opportunità. Il tedesco andrà in scadenza di contratto a giugno 2018 ed è ovvio che una società come la nostra puntasse gli occhi su di lui. Abbiamo già avviato i primi contatti ma questo non vuol dire che centreremo l'obiettivo. Non sarà facile, il Liverpool proverà ovviamente a rinnovargli il contratto, poi ci sarà sicuramente la concorrenza di altre big ma noi faremo di tutto".



Il dg della Juventus, a RMC Sport, ha aggiunto: "Vogliamo raggiungere il massimo in tutte le competizioni, quindi è prioritario continuare ad avere lo stesso ruolino di marcia in campionato, Tottenham in Champions League e l'Atalanta in Coppa Italia".