Juventus, Marotta: "Dybala resta con noi, non andrà al Real"

Prima del posticipo contro il Bologna il dg della Juventus Beppe Marotta si è fermato ai microfoni di Premium per parlare delle strategie di mercato della Vecchia Signora: “Evra non convocato per la sua probabile cessione? E’ stata una scelta consensuale, è un momento per lui di riflessione. Andrà in scadenza a giugno, ha 35 anni ed è giusto che valuti il suo futuro. Se dovesse partire lo sostituiremo con i giocatori già in rosa, abbiamo Asamoah che ha già ricoperto quel ruolo e il giovane Mattiello che si è ripreso dall’infortunio. Masina possibile obiettivo? Non mi addentro nello specifico perché lo affronteremo ed è giusto che giochi con tranquillità. E’ sicuramente un ottimo giocatore, il calcio italiano sta sfornando tanti giovani interessanti e lui avrà sicuramente davanti a sé una grande carriera".

Poi il capitolo Dybala: "Perez ha fatto una telefonata? Non ha chiamato. Il vincolo che abbiamo con Dyabala è pluriennale, ha ancora tre anni e mezzo di contratto con noi. Abbiamo approcciato con il suo entourage perché vogliamo migliorare il suo rapporto economico perché ha dimostrato di valere ed è giusto ritoccargli il contratto. Il rapporto con lui è idilliaco, non ci sono timori che possa andare via anche perché credo che la Juve rappresenti una delle migliori squadre al mondo. La Juve non è punto d’arrivo ma è una certezza presente e futura: non potrebbe stare meglio”.