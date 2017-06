Juventus, Marotta blinda Allegri: "E' un leader dello spogliatoio"

Beppe Marotta blinda Massimiliano Allegri. Nel pre partita di Juventus-Porto l'ad bianconero sottolinea ai microfoni di Premium Sport: "Siamo molto contenti di Allegri e mi sembra lungimirante, per una società, voler continuare con un tecnico che ha dimostrato di essere un leader dello spogliatoio, oltre che un grande allenatore".



Il dirigente juventino si soffermai poi sul confronto con le grandi d'Europa: "La nostra è una squadra altamente competitiva, ma la Champions è un torneo e in un torneo ci sono fattori imponderabili che entrano in gioco: siamo consapevoli di essere forti, ma altrettanto consapevoli che la componente fortuna è importante per raggiungere certi traguardi. Rappresentiamo un modello vincente e, anche a livello societario, abbiamo modellato la nostra struttura organizzativa di conseguenza: questo è un viatico per raggiungere successi, lo abbiamo fatto per questi cinque anni e vogliamo farlo ancora".



Testa dunque alla Champions, le polemiche del campionato sono alle spalle: "Quello che è successo negli spogliatoi nel post Juventus-Milan? Questo è un capitolo chiuso, dimentichiamo la partita".