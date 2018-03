Juventus, Marotta: "Balotelli un talento ma cerchiamo altri profili"

Giuseppe Marotta è intervenuto a Premium Sport prima di Lazio-Juventus, nessuna paura dei problemini fisici che stanno riducendo le scelte di Allegri in questo periodo: "È normale in un cammino su tre fronti come il nostro, oltre alle partite delle nazionali, avere diversi infortuni traumatici e muscolari, abbiamo allestito una rosa completa in grado di sopperire alle assenze e quindi siamo fiduciosi".



Piccolo focus sul rientro di Dybala: "Quello di Paulo è un percorso naturale, è arrivato alla ribalta della Juventus giovane dopo l’avventura di Palermo, gli si chiedevano prestazioni e risultati vincenti, ha superato una fase delicata ed ora è tornato, siamo certi che darà un contributo anche a questa squadra".



Infine, risposta alla "chiamata" di Balotelli: "Calcisticamente è bello da vedere, è un ottimo giocatore ma non è il profilo che ci interessa. Ciò non vuol dire che non sia un giocatore importante, anzi credo che sia un talento decisivo anche per la nostra Nazionale”.