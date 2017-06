Juventus, Marotta: "Adegueremo il contratto a Dybala"

Paulo Dybala avrà ("Ma con calma") un adeguamento al suo contratto, la conferma arriva da Beppe Marotta direttamente ai microfoni di Premium Sport: "Il suo contratto è blindato, non vedo problemi e anzi gli vogliamo riconoscere, anche economicamente con un adeguamento del contratto, i suoi meriti".



Questa la scelta della Juventus per allontanare le sirene delle big straniere sull'argentino: "L'interesse di grandi squadre per Paulo innanzitutto è un motivo di grande orgoglio, significa che abbiamo visto bene e che siamo stati abili a battere la concorrenza di Milan e Inter quando lo abbiamo preso. Nel nostro dna non c’è la volontà di vendere i nostri campioni, a meno che, come con Pogba, non ci sia la volontà di andare via da parte del giocatore. Per il momento con Dybala questo sentore non c’è".



Infine su Marchisio, non convocato per la Champions e in rampa di lancio per la sfida contro il Milan di sabato: "Sta terminando un ciclo di riabilitazione, per ritrovare il passo e la continuità, ma è clinicamente guarito”