Juventus, Marotta: "Abbiamo superato la concorrenza di Milan e Inter per Dybala"

"Dybala strappato al Barcellona due anni fa? E’ stata una grande opportunità. Noi ci abbiamo creduto da subito, la concorrenza anche delle società italiane come Milan e Inter era forte ma noi abbiamo rischiato, abbiamo rilanciato con coraggio e abbiamo preso un grande talento". Prima del ritorno dei quarti di Champions con il Barça il dg della Juventus Beppe Marotta rivela alcuni importanti retroscena legati all'acquisto della Joya che sta trascinando i bianconeri in Italia ed Europa.



Marotta quindi si sofferma su un altro affare di mercato ppi non concretizzatosi: "Juve vicina a Mascherano in estate? Nell’arco di una campagna di trasferimento molto lunga si tentato anche operazioni difficili e utopistiche. Ma dei dirigenti ambiziosi devono tentare anche strade che poi alla fine magari non portano a niente: ma queste non devono essere vissute come sconfitte".