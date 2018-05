Juventus, Mandzukic verso l'addio. Occhi su Morata e Martial

La Juventus sta lavorando su due piani paralleli per cercare il grande colpo in attacco dove, secondo i piani e se non si opporrà pesantemente Allegri, dovrebbe partire Mario Mandzukic. Stiamo parlando del ritorno di Alvaro Morata o, secondo opportunità e possibilità, dell'arrivo di Antony Martial del Manchester United. La scelta di ingaggiare uno dei due giocatori, che pur hanno caratteristiche diverse, è piuttsoto netta da parte del club di Agnelli che persegue una politica di ringiovanimento e di rinnovamento della squadra.



Da tempo Morata sta mandando segnali alla società bianconera, ma il suo ritorno, dal punto di vista economico, per il momento è piuttosto proibitivo, anche se in verità il Chelsea non ha ancora fatto il prezzo dello spagnolo, ma lo aveva pagato 90 milioni con un ingaggio da 9 milioni di euro netti a stagione. Molto dipenderà da quanto riuscirà fare la Juve in uscita, ma in questo momento, concorrenza a parte, l'ingaggio di Martial sembra più abbordabile.



Pagato 50 miloni più 30 di bonus al monaco, adesso Mourinho ha dato il via libera alla sua cessione: tra i 50 e i 60 milioni si può fare. L'intenzione dei bianconeri sia per il francesce che per Morata sarebbe quella di replicare l'operazione Douglas Costa con il Bayern Monaco: prestito oneroso piuttosto robusto e poi maxi riscatto in due o tre rate. Dietro a questo progetto bianconero lo scenario, tra una o due stagioni, di poter costruire il dopo Dybala.