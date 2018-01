Juventus, Mandzukic tentato da Vida: "Vieni al Besiktas"

Tutti pazzi per Mario Mandzukic. Di sicuro lo sono i tifosi della Juve, come testimoniato dalla coreografia che lo Stadium gli riservò in occasione della partita di Champions col Barcellona, lo sono in Cina, come dimostra l'offerta da 15 milioni a stagione dell'Hebei Fortune già declinata dall'attaccante, potrebbero esserlo anche in Turchia, dove il suo connazionale Domagoj Vida, appena arrivato al Besiktas, ha "scatenato" i tifosi "chiamando" l'attaccante bianconero.



"Io non ho account sui social network - ha spiegato Vida nel giorno della conferenza di presentazione -, ma alcuni miei amici hanno creato il video 'vieni al Besiktas'. Magari ora lo dirò anche io a Mario Mandzukic". L'attaccante era già entrato nel mirino del Beskitas quest'estate, ma né lui né la Juve avevano interesse a separarsi. E non ne hanno neppure adesso. Ma chissà cosa succederà quest'estate...